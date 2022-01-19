Инфекционист рассказал об отличии первых симптомов "Омикрона" у привитых и непривитых

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал Москве 24, что первые симптомы штамма "Омикрон" могут различаться у привитых и непривитых людей.
Ранее главный инфекционист Депздрава Светлана Сметанина дала россиянам рекомендации по лечению при первых признаках "Омикрона". По ее словам, в борьбе с инфекцией следует пить много жидкости, принимать противовирусные препараты, а также жаропонижающие. Если у человека более трех дней держится температура выше 38 градусов и лекарства не помогают, нужно обратиться к медикам, указала Сметанина.
По словам Тимакова, у переболевших коронавирусом или вакцинированных при заболевании "Омикроном" часто наблюдается чихание, утомляемость, головная боль, нарушение сна и вялость.
Вместе с тем, по словам инфекциониста, у людей без какого-либо иммунитета к коронавирусной инфекции первые симптомы могут быть совершенно другие.
"У тех, кто не привит, возникают более сильные клинические проявления. Это кашель, расстройство стула, боли в животе. "Омикрон" может поражать желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую и центральную нервную систему, бронхо-легочную систему. Также бывает бронхит, пневмония", – предупреждает врач.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что человек становится заразным уже в первые сутки после встречи с "Омикроном". При этом он может не ощущать каких-либо симптомов, отметила специалист. По словам Поповой, инкубационный период нового штамма составляет в среднем от двух до пяти дней.
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