Попова заявила, что инфицированные "Омикроном" становятся заразными в первые сутки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Человек, который встретился с "Омикрон"-штаммом коронавируса, становится заразным уже в первые сутки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по ситуации с коронавирусом.

По ее словам, человек может не чувствовать себя плохо, но уже быть заразным, из-за этого становится высоким и риск распространения коронавируса.

"Этот вариант вируса очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей – на слизистой носа, на слизистой горла. Гораздо быстрее, чем все его предшественники. Что из этого следует? Из этого следует, что он гораздо быстрее и передается", – отметила Попова.

Она подчеркнула, что заразность нового вида коронавируса по сравнению с другими вариантами выше от трех до семи раз. Попова также рассказала, что в среднем инкубационный период составляет от двух до пяти дней.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что за три дня число зараженных "Омикрон"-штаммом выросло в России в 2,6 раза, а в Москве – в 2,3 раза.

Ранее Голикова рассказала, что в России зафиксировали 783 случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Из них 53% приходится на город Москву. Замглавы кабмина отметила, что на столичный регион приходится первый удар коронавируса, поскольку он является крупным транспортным узлом.

