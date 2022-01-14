Московские поликлиники усиливают работу из-за "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поликлиники Москвы усиливают работу из-за распространения "Омикрон"-штамма. В частности, речь идет о работе служб дежурных врачей, сообщает столичный Оперштаб.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице ожидают значительное увеличение числа заболевших "Омикроном".

"Поэтому мы дополнительно серьезно усилили работу наших поликлиник – в первую очередь значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ. Мы также расширяем спектр доступных диагностических возможностей в поликлиниках", – подчеркнула она.

Кроме того, теперь при наличии оснований пациентам будут проводить не только экспресс- и ПЦР-тестирование, но и другие анализы.

Для безопасного пребывания на входе в здания поликлиник проводят бесконтактную тонометрию. А для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрена специальная маршрутизация, позволяющая развести потоки пациентов.

За последние сутки в Москве выявили 5 712 новых случаев коронавируса. При этом умерли 69 человек с COVID-19.

В столице за сутки госпитализировали 744 человека, на ИВЛ находятся 497 пациентов. После прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 2 888 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 902 438.

