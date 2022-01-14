В Москве выявлено 5 712 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в Москве выявили 5 712 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В столице за сутки госпитализировали 744 человека, на ИВЛ находятся 497 пациентов. При этом после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 2 888 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 902 438.
За минувшие 24 часа умерли 69 пациентов с COVID-19.
В России за последние сутки подтвердили 23 820 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано 10 747 125 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Туве, Калмыкии и Ульяновской области.
Врач-инфекционист Андрей Поздняков призвал россиян успеть сделать прививку до пика новой волны COVID-19. Он отметил, что новый всплеск заболеваемости уже начался в Санкт-Петербурге и Москве.
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