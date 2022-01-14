Врач призвал успеть вакцинироваться до пика новой волны COVID-19

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Врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков призвал успеть сделать прививку до пика новой волны COVID-19.

"Новый всплеск заболеваемости, как мы видим, уже начался в Санкт-Петербурге и Москве. Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировать иммунитет", – отметил эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

При этом, по словам медика, если человек привился не так давно или перенес инфекцию, ничего делать не нужно. Если же человек делал прививку давно, то на данный момент следует ревакцинироваться.

Инфекционист уточнил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" хорошо избегает антительной защиты, привитые переносят его как обычную респираторную инфекцию без госпитализации.

"Непривитые переносят "Омикрон"-штамм по-разному, но он протекает легче, чем "Дельта", – заявил Поздняков.

Кроме того, считает эксперт, если новая мутация будет протекать легко и по большей части на амбулаторном этапе, то локдаун не нужен. Однако из-за заразности "Омикрона" может вырасти общее число тяжелых случаев.

"Допустим, на 10 тысяч заболевших раньше приходилась одна тысяча тяжелых случаев, а теперь на 100 тысяч приходится эта же тысяча. Но если из-за высокой контагиозности мы получаем один миллион заболевших, то количество тяжелых случаев растет до 10 тысяч, а если 10 миллионов, то получится 100 тысяч соответственно", – уточнил инфекционист.

Также он обратил внимание на то, что в Америке и Европе большого количества случаев летального исхода нет, но все говорят о большом количестве выявленных случаев, однако медучреждения при этом не переполнены.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии COVID-19 за все время ее существования из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в России число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин, в свою очередь, также ранее отмечал, что миру грозит настоящая вторая волна коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в ближайшее время 80% всех заражений будут относиться к "Омикрону", из-за чего штамм сможет мутировать и вытеснять другие варианты коронавируса. Эксперт подчеркнул, что прежний рост заболеваемости был лишь подъемом, а не волной.