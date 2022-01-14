Инфекционист объяснил, кто является "плацдармом" для эволюции коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов считает, что не прошедшие вакцинацию граждане становятся "плацдармом" для эволюции коронавируса. Об этом он сообщил в интервью РБК.
Эксперт подтвердил, что эволюция вируса может происходить и в организме вакцинированных людей. При этом шанс на появление нового штамма коронавируса у граждан без прививки значительно выше.
"Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции", – отметил Чуланов.
Как пояснил ученый, высокий потенциал для эволюции вируса имеется в популяциях с большим количеством непривитых.
Чуланов подчеркнул, что главным способом сократить число вероятных "плацдармов" для появления новых разновидностей вируса является вакцинация. Эксперт выразил мнение, что прививка способна помочь завершению пандемии на штамме "Омикрон".
Накануне врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что новый штамм коронавируса "Омикрон" станет окончанием пандемии. По словам ученого, коронавирус вскоре уйдет в другую популяцию.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что рост суточной заболеваемости COVID-19 в России связан с распространением "Омикрона". Он напомнил, что защитой от тяжелых последствий по-прежнему остается вакцинация.
За последние сутки в России выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала 2022 года. Днем ранее показатель заболеваемости составлял 17 946.
Число заболевших COVID-19 в Москве достигло максимума с 11 ноября
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