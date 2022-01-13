Вирусолог объяснил рекордную заболеваемость COVID-19 в РФ за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Рост суточной заболеваемости COVID-19 в России связан с распространением штамма "Омикрон", рассказал в интервью радио Sputnik профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

За последние сутки в России выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала 2022 года. Днем ранее показатель заболеваемости составлял 17 946.

"Я думаю, что у нас "Омикрон" пошел. Мы никуда от него не денемся. Вряд ли у нас в стране есть какие-то особые условия, из-за которых "Омикрон" у нас не будет развиваться и не потеснит "Дельту". В других странах так уже произошло, а тут общие законы для всех", – пояснил Аграновский.

Вирусолог добавил, что следует обратить внимание на информацию Центра имени Гамалеи о заразности "Омикрона" за счет большого распространения, а не о специфических симптомах. Аграновской напомнил, что защитой от тяжелых последствий и госпитализации по-прежнему остается вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V".

Накануне руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что доля заразившихся "Омикрон"-штаммом составляет 76% от общего числа заболевших коронавирусом в РФ. По ее словам, в настоящее время уже ярко выражено доминирование нового варианта коронавируса.

12 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России выявлено 698 случаев заражения "Омикроном". По ее словам, наибольшее число заразившихся зафиксировано в столичном регионе.

