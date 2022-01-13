Риски новых волн COVID-19 остаются – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ситуация с COVID-19 значительно отличается от прошлогодней, хотя риски новых волн заболеваемости все еще остаются. Об этом заявил Михаил Мишустин в видеоприветствии на XIII Гайдаровском форуме.

Мишустин также рассказал о статистике среди привившихся от коронавируса. По его словам, показатель в целом по миру тех, кто привился хотя бы первым компонентом вакцины, приблизился к 60%.

"60% – это несколько миллиардов человек", – заявил премьер-министр.

Ранее Михаил Мишустин дал поручение членам Координационного совета по борьбе с COVID-19 подготовить дополнительные предложения по мерам против распространения штамма "Омикрон" в России.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в свою очередь, заявила, что доля заразившихся "Омикрон"-штаммом в России составляет 76% от общего числа заболевших коронавирусом. По ее словам, на сегодняшний день уже четко выражено превосходство нового варианта коронавируса.

