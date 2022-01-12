Доля "Омикрона" составляет 76% среди всех заражений коронавирусом в России – ФМБА

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Доля заразившихся "Омикрон"-штаммом составляет 76% от общего числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".

По ее словам, сейчас уже ярко выражено доминирование нового варианта коронавируса.

"Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, – 76% "Омикрона", – отметила Скворцова.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России выявлено 698 случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон". По ее словам, наибольшее число заразившихся зафиксировано в столичном регионе.

По данным ВОЗ, наибольшему риску при заражении штаммом коронавируса "Омикрон" подвержены пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, а также те, кто не прошел вакцинацию от COVID-19.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что вирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным, то есть характерным для какого-либо региона. Эндемичное заболевание постоянно присутствует в сообществе людей.

