Гинцбург назвал сроки возможной адаптации "Спутника V" под "Омикрон"

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Чтобы заменить текущий вариант вакцины "Спутник V" на ее новую версию, адаптированную под штамм коронавируса "Омикрон", потребуется от 2,5 до 3 месяцев, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что скорость этого процесса зависит в большей степени не от темпа работы ученых, а от масштабов формальных процедур, которые необходимо осуществить для изменения основания препарата с одного штамма на другой.

"Если они будут стандартные, как с вирусом гриппа, то это обычно занимает 1,5–2 месяца. Плюс производственникам, если мы их заранее не предупреждаем, <...> тоже надо порядка 2 месяцев. Если запараллелить эти два процесса, то можно сказать, весь процесс должен занять 2,5 месяца, от силы 3 месяца", – сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, окончательное решение о наличии или отсутствии необходимости адаптации "Спутника V" под новый штамм будет принято примерно через две недели с учетом мнения известных российских клиницистов.

При этом ученый рассказал, что образец "Спутника V", который будет эффективен против "Омикрона", уже практически готов.

"Безусловно, сейчас ведется работа по реконструированию, она практически закончена в лабораторных условиях "Спутника V", который содержит последовательность "Омикрона", – пояснил Гинцбург.

Также он выразил надежду, что бустерная вакцинация "Спутником Лайт", как и в случае со штаммом "Дельта", обеспечит надежную защиту от "Омикрона".

Ранее Гинцбург заявил, что вакцину "Спутник V" не нужно модифицировать под штамм коронавируса "Омикрон". Он подчеркнул, что для защиты от новой разновидности инфекции достаточно вовремя ревакцинироваться "Спутником Лайт".