Европейский регулятор положительно оценил клинические испытания "Спутника V"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) хорошо оценили клинические исследования вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Эксперт уточнил, что претензий по процедуре клинических исследований и признанию производственных стандартов не возникло.

"У нас нет критических замечаний, по части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение", – отметил специалист.

Ранее Денис Логунов спрогнозировал подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом в России. Он выразил уверенность, что это произойдет в конце января – начале февраля. Логунов также подчеркнул, что данная мутация распространяется быстро. Однако при этом количество госпитализаций снижено. Также меньше и число тяжелых случаев протекания болезни и летальных исходов.

Кроме того, эксперт заявил, что делать ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца не имеет никакого смысла. По его мнению, такая мера является чрезмерной даже в условиях распространения нового штамма "Омикрон".

