Европейский регулятор положительно оценил клинические испытания "Спутника V"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) хорошо оценили клинические исследования вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Эксперт уточнил, что претензий по процедуре клинических исследований и признанию производственных стандартов не возникло.
"У нас нет критических замечаний, по части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение", – отметил специалист.
Ранее Денис Логунов спрогнозировал подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом в России. Он выразил уверенность, что это произойдет в конце января – начале февраля. Логунов также подчеркнул, что данная мутация распространяется быстро. Однако при этом количество госпитализаций снижено. Также меньше и число тяжелых случаев протекания болезни и летальных исходов.
Кроме того, эксперт заявил, что делать ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца не имеет никакого смысла. По его мнению, такая мера является чрезмерной даже в условиях распространения нового штамма "Омикрон".
"Спутник V" включен в список вакцин Минздрава Израиля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: