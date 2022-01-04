Результаты разработок единой вакцины от гриппа и COVID-19 представят в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса "Ростех" представит в 2022 году. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов, передает РИА Новости.
Он добавил, что сейчас вакцина проходит испытания и уже есть хорошие результаты исследований.
"Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно", – сказал Чемезов.
В конце октября Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию по медицинскому применению "Спутника V".
Взаимодействие этого препарата с вакциной для профилактики гриппа изучалось в доклинических исследованиях, которые показали отсутствие снижения иммуногенности обоих препаратов при их одновременном введении.
Ранее о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса заявила директор департамента Всемирной организации здравоохранения по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан.
Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа
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