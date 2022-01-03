Онищенко допустил, что пандемия коронавируса закончится к маю

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Пандемия коронавируса может завершиться к маю 2022 года. Такой прогноз привел заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

"Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она (пандемия. – Прим. ред.) уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление", – считает Онищенко.

По мнению врача, для этого необходимо соблюдать все требования врачей и проводить вакцинацию. Специалист напомнил, что в стране имеются препараты для борьбы с коронавирусом.

Онищенко также выразил позицию, что в данный момент у властей нет поводов для введения нерабочих дней. Эксперт призвал граждан не паниковать по данному вопросу.

В России за последние сутки подтвердили 18 233 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Тыва и Республике Калмыкия.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что "Омикрон"-штамм опасен не только для людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. В группе риска также находятся дети и взрослые люди от 20 до 39 лет.