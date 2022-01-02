В России выявили 18 233 случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 18 233 случая коронавируса. В 1 591 (8,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 1 824 случая, на Санкт-Петербург – 1 468, на Московскую область – 1 364, на Челябинскую область – 468, на Свердловскую область – 466, на Иркутскую область – 440, на Нижегородскую область – 438, на Краснодарский край – 422.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 537 966 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Тыва и Республике Калмыкия.

За последние сутки в стране подтверждено 811 смертей от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 310 518 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 26 976 человек, за все время – 9 524 039.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новый штамм коронавируса "Омикрон" способен активнее и быстрее поражать бронхи и легкие. При этом симптоматика новой разновидности вируса схожа с сезонным ОРВИ.

В частности, зараженные штаммом "Омикрон" пациенты сталкиваются с повышением температуры до 38 градусов и выше, ломотой, насморком, першением в горле, кашлем и снижением аппетита.