Собянин рассказал о рекордном снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние пять недель заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 13%. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Пока у нас пауза, пока ситуация улучшается. Количество заболеваний <...> рекордно уменьшилось", – сказал мэр.

До этого Собянин отметил, что столичные власти постараются прибегать лишь к минимальным ограничениям, если штамм коронавируса "Омикрон" начнет распространяться в Москве.

По словам градоначальника, за последние два года город адаптировался к условиям пандемии, поэтому его экономика, промышленность, системы образования и соцпомощи функционируют как обычно.

