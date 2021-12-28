Собянин оценил вероятность новых ограничений из-за "Омикрона"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные власти будут стараться прибегать лишь к минимальным ограничениям, если штамм коронавируса "Омикрон" будет распространяться в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Если какие-то "Омикроны" или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города", – сказал мэр.

Он напомнил, что за два года пандемии Москва уже успела адаптироваться, поэтому сейчас экономика города функционирует в обычном режиме, нормально работают транспорт, системы образования и соцпомощи, промышленность.

"Стройте жизнь так, как вы обычно строите", – заключил мэр.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что пункты вакцинации от коронавируса продолжат работать в Москве и в новогодние праздники, выходным станет только 1 января. Прививку против COVID-19 с 31 декабря до 9 января можно будет сделать в центрах вакцинации в общественных местах.

