Около 67% пожилых людей привились от COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцинацию от коронавирсной инфекции прошли около 67% пожилых россиян. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Особая категория для внимания медицинских сотрудников – это граждане старше 60 лет. Прошли вакцинацию сегодня 67%, по данному направлению работу необходимо в регионах усиливать", – отметил он.

Мурашко подчеркнул, что данная категория граждан по-прежнему находится в группе риска.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за выходные вырос до 61,1%. При этом, по ее словам, этого пока недостаточно, чтобы эпидемиологическую ситуацию можно было считать безопасной.

По мнению Владимира Путина, уровень коллективного иммунитета в стране необходимо поднять до 90%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с президентом и уточнила, что целевым является уровень иммунизации от 90 до 95%.

