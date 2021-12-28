Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ достиг 61,1%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за выходные вырос до 61,1%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом, по ее словам, этого пока недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать.

"В этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации", – цитирует Голикову ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России необходимо поднять до 90%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с президентом и уточнила, что целевым является уровень иммунизации от 90 до 95%.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ в августе 2020 года. Также в стране есть вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Позднее Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорону-Н".

Препарат для профилактики коронавируса у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно был зарегистрирован в России 24 ноября. "Спутник М" является двухкомпонентной вакциной, уколы производятся с разницей в 21 день.