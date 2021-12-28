Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ достиг 61,1%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за выходные вырос до 61,1%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
При этом, по ее словам, этого пока недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать.
"В этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации", – цитирует Голикову ТАСС.
Ранее Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России необходимо поднять до 90%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с президентом и уточнила, что целевым является уровень иммунизации от 90 до 95%.
Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ в августе 2020 года. Также в стране есть вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Позднее Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорону-Н".
Препарат для профилактики коронавируса у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно был зарегистрирован в России 24 ноября. "Спутник М" является двухкомпонентной вакциной, уколы производятся с разницей в 21 день.
Минздрав РФ включил вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок
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