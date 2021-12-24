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Общество

18:33

Первые партии вакцины "Спутник М" поступили в гражданский оборот

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первые партии вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12–17 лет "Спутник М" поступили в гражданский оборот. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

"Торговое наименование: "Гам-КОВИД-Вак-М" Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", – указано в реестре ведомства.

Отмечается, что препарат был внесен в реестр 24 декабря.

Вакцину от коронавируса для подростков "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.

С 12 до 15 лет вакцинировать будут только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное согласие ребенка.

В России выявлено 10 343 353 случая коронавируса. За весь период умерли 302 269 человек, выздоровели 9 180 379.

"Москва сегодня": "Спутник М" сформировал клеточный иммунитет у 93,2% испытуемых

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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