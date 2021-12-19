Исследования вакцины от COVID-19 для детей 6–11 лет займут порядка 3 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Исследования вакцины от коронавируса для детей 6–11 лет займут около 3 месяцев. Об этом в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия–1" заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его слова, пакет документов на получение разрешения на клинические испытания данного препарата уже подан в министерство здравоохранения РФ.
"Я надеюсь, не больше месяца эксперты Минздрава будут рассматривать эти документы и – с замечаниями или без замечаний – нам разрешат приступить к исследованиям этой вакцины, что займет порядка трех месяцев", – отметил Гинцбург.
Он также добавил, что в настоящий момент Центр имени Гамалеи проводит вторую фазу клинических испытаний препарата от коронавируса. Гинцбург отметил, что лекарство уже получило название "Фтортиазенон" и тестируется в некоторых больницах.
Глава центра рассказал и о препарате на основе "коктейля из антител", к исследованиям которого могут приступить уже 5–10 января.
"Мы сможем к своим приступить клиническим испытаниям где-то 5–10 января, и в течение 2–3 месяцев пройти клинические испытания", – убежден Гинцбург.
Он пояснил, что в основу препарата легли моноклональные антитела, благодаря чему лекарство должно с высокой эффективностью нейтрализовать вирус.
Между тем в ноябре в России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы. С 12 до 15 лет вакцинировать будут только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное согласие ребенка.
Подростков начнут вакцинировать от COVID-19 до конца года
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