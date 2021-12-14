Педиатр рассказала, почему детей необходимо вакцинировать от COVID-19

В Минздраве России сообщили о разработке приказа, согласно которому вакцинировать детей от COVID-19 будут добровольно по заявлению родителей. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется в России до конца года. Рассказываем, чем будут прививать детей от коронавируса, а также чем отличается вакцинация подростков от взрослых.

Детская группа

В России вакцинация детей от коронавируса будет добровольной по письменному заявлению родителей, рассказала директор департамента медицинской помощи детям и общественного здоровья Минздрава Елена Байбарина.





Елена Байбарина директор департамента медицинской помощи детям и общественного здоровья Минздрава Сейчас идет разработка приказа о национальном календаре прививок. В проекте, который еще не полностью согласован с заинтересованными федеральными органами, указывается, что вакцинация добровольная по заявлению родителей.

Подростков с 12 до 17 лет начнут прививать от коронавируса вакциной "Спутник М" уже до конца года, заявлял ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, до конца года в гражданский оборот выпустят около 150 тысяч доз вакцины "Спутник М". Препарат зарегистрировали в России в ноябре. Это та же самая вакцина "Спутник V", только в уменьшенной дозировке. Она состоит из двух компонентов, которые вводят с интервалом в 21 день.

С 12 до 15 лет вакцинировать будут только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется согласие самого подростка.

С начала ноября в Москве стартовала третья фаза клинических испытаний "Спутника М". Сообщалось, что подросткам выплатят по 15 тысяч рублей компенсации за участие в испытаниях. На третью фазу зарегистрировались три тысячи добровольцев, из которых 2 400 получат вакцину, а 600 – плацебо.

Уточняется, что смогут получить выплату те подростки, которые пройдут полный курс вакцинации, а после этого еще пять раз сдадут кровь на иммуногенность. При этом в течение года после прививки они должны будут вести дневник вакцинации, а за их состоянием удаленно будут следить врачи.

В свою очередь, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в конце ноября сообщил, что учреждение подало документы для разрешения на исследование вакцины от COVID-19 среди детей от 6 до 11 лет. По его словам, если вакцину одобрят, начать прививать детей препаратом можно будет через два месяца.

Что думают врачи

Член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала Москве 24, что создать вакцину для детей более младшего возраста также вполне реально. Врач уточняет, что только прививка может по-настоящему защитить малышей от коронавируса, в частности от штамма "Омикрон". При этом эксперт предупредила, что разработка такого препарата может занять длительное время.





Ирина Добрецова член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Мы очень радовались, что коронавирус не поражает детей. А теперь появился новый штамм. Теперь представьте, что так же будут лежать дети в Коммунарке. Им нужна будет вакцина. Конечно, ее надо разрабатывать.

Пока грудничков не прививают от COVID-19, Ирина Добрецова рекомендовала для профилактики как можно дольше кормить новорожденных грудью. По ее словам, это поможет укрепить иммунитет малыша и сделать его менее восприимчивым к различного рода инфекциям. Педиатр подчеркнула важность того, чтобы контактирующие с ребенком взрослые были вакцинированы от коронавируса.

По мнению вирусолога, руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, прививать детей от коронавируса было бы правильно с рождения, однако для этого сперва необходимо провести клинические исследования вакцин на более старших возрастных группах.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отмечает, что новый штамм коронавируса "Омикрон" оказался опасен не только для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, но и для детей до 2 лет. При этом эксперт считает, что пока рано говорить о том, что заражение новым штаммом у всех протекает легче.





Иван Носатов, Светлана Медведева