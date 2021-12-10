Школьников и воспитанников детсадов нужно первоочередно прививать от COVID-19 – вирусолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Школьники и воспитанники детских садов в первую очередь нуждаются в защите от COVID-19 среди несовершеннолетних, рассказал Москве 24 вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется в России до конца 2021 года. Вакцина для подростков получила название "Спутник М" – это ослабленный вариант "Спутника V". "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводят с интервалом в 21 день. С 12 до 15 лет вакцинировать будут только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется согласие самого подростка.
Череда карантинов из-за коронавируса в детских садах доставляет дискомфорт родителям, которые вынуждены брать больничный, потому что ребенка не с кем оставить, отметил Волчков. Школьные карантины с учетом интенсивной учебной программы ведут к пробелам в образовании учеников, добавил специалист.
По его мнению, было бы правильно прививать детей от коронавируса непосредственно с рождения, но для этого сперва необходимо провести клинические исследования вакцин на более старших возрастных группах. "Сначала 18+, потом 12+, потом 8+ и так далее", – сказал вирусолог.
Специалист допустил, что в будущем вакцинацию от COVID-19 включат в календарь детских прививок.
"Новорожденные естественным образом сталкиваются с целым рядом инфекций. При этом у них нет сформированной адаптивной иммунной системы. У них есть лишь крайне незначительное количество антител от матери. Чтобы защитить новорожденных от наиболее патогенных инфекций, разработали календарь детских прививок. В значительной степени за его счет удалось повысить продолжительность человеческой жизни", – добавил вирусолог.
По его мнению, даже с учетом поголовной вакцинации новорожденных победить пандемию не удастся еще многие годы, если значительная доля взрослого населения будет избегать прививок.
"Нужна тотальность вакцинации, чтобы вытеснить для персистирующих штаммов SАRS-CoV-2 возможность эффективно эволюционировать. Мы уменьшаем количество естественного субстрата для коронавируса, и тогда интенсивная вакцинация детей начинает работать", – заключил Волчков.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что подростков необходимо вакцинировать для их же защиты, потому что распространение "Дельта"-штамма привело к тому, что несовершеннолетние стали тяжелее болеть и хуже восстанавливаться. По его словам, в четвертую волну пандемии детские отделения оказались переполнены, а подростки попадали в реанимацию.
Подростков начнут вакцинировать от COVID-19 до конца года
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