В России стартовало исследование иммунитета к COVID-19 среди детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России стартовало исследование популяционного иммунитета к коронавирусу среди детей от года до 17 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России может начаться в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет могут начать прививать через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил, что вакцинировать подростков нужно для их же защиты, поскольку распространение "Дельта"-штамма привело к тому, что они стали тяжелее болеть и хуже восстанавливаться.

С начала года в России зафиксировали более 570 тысяч случаев заражения детей до 17 лет COVID-19, что составляет 9,5% от всех случаев заражения вирусом. Данные привел замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

