Врач рассказал о необычном симптоме штамма "Омикрон"

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У детей, заразившихся "Омикрон"-штаммом коронавируса, может появляться необычная сыпь. Об этом рассказал британский врач Дэвид Ллойд.
По словам медика, у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако до 15% несовершеннолетних пациентов сталкивались именно с необычной сыпью.
Он также отметил, что симптомы заболевания у детей и взрослых отличаются, при этом у последних сыпь появляется очень редко. Ллойд подчеркнул, что постепенно медики узнают больше про "Омикрон"-штамм.
"Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь. <...> Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "Дельта", – сказал он в эфире телеканала Sky News.
Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что "Омикрон" быстрее остальных штаммов спускается в легкие, вызывая пневмонию. По словам специалиста, при остальных вариантах коронавируса от заражения до пневмонии проходило 10–11 дней, при "Омикроне" этот срок сократился до 3–5 дней.
"Омикрон" выявляется тестом только на вторые сутки после заражения – Попова
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