Врач рассказал о необычном симптоме штамма "Омикрон"

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У детей, заразившихся "Омикрон"-штаммом коронавируса, может появляться необычная сыпь. Об этом рассказал британский врач Дэвид Ллойд.

По словам медика, у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако до 15% несовершеннолетних пациентов сталкивались именно с необычной сыпью.

Он также отметил, что симптомы заболевания у детей и взрослых отличаются, при этом у последних сыпь появляется очень редко. Ллойд подчеркнул, что постепенно медики узнают больше про "Омикрон"-штамм.

"Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь. <...> Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "Дельта", – сказал он в эфире телеканала Sky News.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что "Омикрон" быстрее остальных штаммов спускается в легкие, вызывая пневмонию. По словам специалиста, при остальных вариантах коронавируса от заражения до пневмонии проходило 10–11 дней, при "Омикроне" этот срок сократился до 3–5 дней.