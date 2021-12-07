Ученые сообщили, что штамм "Омикрон" может распространяться в 2 раза быстрее "Дельты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Международная группа ученых пришла к выводу, что штамм "Омикрон" может распространяться в два раза быстрее, чем вариант "Дельта". Об этом сообщает портал News-24.

На основе результатов обследования заразившихся коронавирусом пациентов из разных провинций ЮАР исследователи построили математическую модель. Благодаря этому была подтверждена гипотеза о том, что новый штамм может быстрее предыдущих передаваться от человека к человеку. При этом данных о степени тяжести течения болезни при "Омикрон"-штамме пока нет.

Специалисты считают, что ученым со всего мира нужно учитывать данную особенность для подготовки к возможному росту случаев заражения новым штаммом в ближайшие месяцы.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.