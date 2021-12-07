Вирусолог развеял миф о новом "Омикрон"-штамме

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что слухи о том, что штамм коронавируса "Омикрон" вызывает более тяжелое течение заболевания, не подтверждаются, сообщает Pravda.Ru.
Специалист объяснил, что изменения происходят из-за того, что под давлением вакцин COVID-19 пытается приспособиться к новым условиям.
"Самое неприятное, что может случиться, – это мутации, которые изменят структуру белков вируса настолько, что иммунная система, уже встречавшаяся с предыдущими вариантами, не будет отвечать. В этом случае те, кто переболел, будут заражаться снова. К счастью, пока так не происходит", – отметил Зверев.
Эксперт добавил, что говорить о новой волне не приходится, так как эти мутации не настолько меняют структуру вируса. Также не подтверждаются слухи о том, что "Омикрон" вызывает более тяжелое заболевание.
Он считает, что необходимо продолжать проверять прибывающих из регионов, в которых уже зарегистрирован "Омикрон"-штамм, так как вакцины должны работать и против этой разновидности.
Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что, по его мнению, особенности нового штамма коронавируса "Омикрон" могут свидетельствовать о том, что его мутация изначально произошла в популяции животных, а затем передалась человеку.
В России выявили первые случаи заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса
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