Генетик назвал возможную причину появления штамма "Омикрон"

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Особенности нового штамма коронавируса "Омикрон" могут свидетельствовать о том, что его мутация изначально произошла в популяции животных, а затем передалась человеку. Об этом рассказала гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Мы знаем, что млекопитающие, в том числе крупные кошки, различные виды оленей, норки, болеют коронавирусом. А в Южной Африке люди достаточно тесно контактируют с дикой природой. И я считаю, что COVID-19 уходит в популяции крупных млекопитающих и там эволюционирует", – приводит его слова ТАСС.

Исаев предположил, что нулевой пациент со штаммом "Омикрон" мог быть установлен неверно, поскольку тот мог заразиться от местных охотников, южноафриканских рейнджеров или работников заповедников.

В конце ноября ученые из Великобритании сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

Накануне эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что согласно первоначальным данным, заразившиеся "Омикрон"-штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме, но выводы делать пока рано. По ее словам, это связано с тем, что процесс прохождения всего цикла занимает время, поэтому прежде чем определить тяжесть заболевания может пройти несколько недель.