Вирусолог оценил будущее "Омикрон"-штамма коронавируса

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После появления "Омикрон"-штамма течение коронавируса может стать легче, а последствия от заболевания – не такими серьезными. Об этом радио Sputnik рассказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В ВОЗ ранее заявили, что новый штамм может быстро распространяться в глобальном масштабе, однако Альтшейн считает, что пока рано делать прогнозы и утверждать, что "Омикрон" приведет к новому всплеску заражений еще до Нового года.

"До Нового года он не успеет распространиться. "Дельта", например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться", – напомнил вирусолог.

Он отметил, что заразность нового штамма оценят только через некоторое время, но информация о его геноме позволяет спрогнозировать, что заболевание, вызванное им, будет более легким, чем от других штаммов. Альтшейн добавил, что пока "Омикрон" не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям.

"У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер", – сказал эксперт.

Он также предположил, что появление "омеги" может означать начало завершения пандемии. По его словам, пандемию можно будет считать завершенной, если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом.

Он также напомнил, что предотвратить тяжелое течение болезни и сократить риск заражения поможет прививка.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" выявлен в 38 странах мира, однако "Дельта" остается доминантным вариантом COVID-19.

О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

По последним данным, новый штамм коронавируса уже был зафиксирован в Японии, Бразилии, Австрии, Чехии, Германии и некоторых других странах.

