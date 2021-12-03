ВОЗ заявила об отсутствии данных о смертях из-за "Омикрон"-штамма коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения пока не располагает данными о смертях из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Он подчеркнул, что в организации собирают все данные о штамме. Более точная информация появятся через несколько недель.

"Я еще не видел записей о смертях, связанных со штаммом "Омикрон". Но мы собираем все свидетельства, их будет больше, потому что больше стран отслеживают это и тестируют людей. Так что у нас будет больше заражений, больше информации, но, надеюсь, не смертей", – цитирует Линдмайера РИА Новости.

По его словам, предварительные исследования говорят пока только о том, что "Омикрон" может оказаться более заразным, чем все предыдущие варианты коронавируса.

О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

По последним данным, не менее 23 стран мира сообщили о выявлении у себя случаев инфицирования людей штаммом "Омикрон". Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что это число продолжит увеличиваться.