Песков заявил о невозможности спрогнозировать развитие ситуации с "Омикрон"-штаммом в РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности спрогнозировать развитие ситуации с новым штаммом коронавируса "Омикрон" в России.

При этом представитель Кремля отметил, что в стране все готово для введения необходимых ограничительных мер, исходя из текущей ситуации.

"Конечно же, любые ограничения так или иначе оказывают негативное влияние на экономику, доставляют неудобства людям. Это совершенно очевидно, поэтому если наблюдаются какие-то тенденции, более-менее заметные по улучшению динамики эпидемиологической, то отменяются какие-то ограничения", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Накануне в России разработали тест для выявления штамма "Омикрон". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, он позволит не только подтверждать диагноз, но и определять принадлежность образца коронавируса к новому штамму.

Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

