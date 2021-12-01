Путин назвал условие для борьбы с пандемией в мире

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Для борьбы с глобальными проблемами, в том числе пандемией, необходимо взаимовыгодное и равноправное сотрудничество всех государств. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных наград от 20 вновь прибывших послов иностранных государств.

"К сожалению, на практике все происходит по-другому, уже в ходу термин "вакцинный национализм", который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах оказания содействия нуждающимся странам", – сказал президент России.

Путин уверен, что без совместных усилий всех государств невозможно добиться успехов в борьбе с изменением климата, в противодействии терроризму и организованной преступности.

"Поэтому мы призывали и будем призывать всех международных партнеров действовать коллективно и коллегиально, опираясь на центральную координирующую роль ООН и зафиксированные в ее уставе основополагающие принципы межгосударственного общения", – добавил Путин.

Он также выразил надежду, что новые послы в России смогут ездить в деловые поездки и путешествия по стране после окончания пандемии.

Ранее в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков. По его мнению, Евросоюз, Россия и Китай должны заключить соглашение о взаимном признании вакцин.

