Штамм коронавируса "Омикрон" выявили в 23 странах

Фото: ТАСС/Daniel Karmann/dpa

Не менее 23-х стран мира сообщили о выявлении у себя случаев инфицирования людей новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Это число будет расти", – приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 ранее сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

По последним данным, новый штамм коронавируса уже был зафиксирован в Японии, Бразилии, Австрии, Чехии, Германии и некоторых других странах.

