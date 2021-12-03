Штамм "Омикрон" выявлен в 38 странах мира

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Новый штамм коронавируса "Омикрон" выявлен в 38 странах мира, однако "Дельта" остается доминантным вариантом COVID-19, сообщает эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове ТАСС.

Эксперт пояснила, что речь идет о странах, расположенных во всех шести регионах ВОЗ.

О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

По последним данным, новый штамм коронавируса уже был зафиксирован в Японии, Бразилии, Австрии, Чехии, Германии и некоторых других странах.

