Эксперты оценили опасность нового "Омикрон"-штамма коронавируса для россиян

По планете начал распространяться новый штамм коронавируса, который получил название "Омикрон". Его впервые обнаружили на юге Африки, но вскоре инфицированные появились и в других точках мира. По данным ученых, этот вариант инфекции имеет более 30 мутаций, многие из которых свидетельствуют о его высокой заразности и устойчивости к вакцинам. Рассказываем, что еще известно о новом штамме, а также выясняем, стоит ли из-за него переживать россиянам.



"Вызывает обеспокоенность"

Фото: AP Photo/Brian Inganga

Британские ученые сообщили о появлении нового штамма коронавируса, который может быть опаснее "Дельты". Ему присвоили научное название B.1.1.529. По данным специалистов, новый вариант имеет 32 мутации, а также может быть очень заразным и устойчивым к существующим вакцинам против коронавируса. Первые случаи заражения зафиксировали в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) новый вариант назвали греческой буквой "Омикрон". Специалисты отметили, что количество зараженных им продолжает увеличиваться практически во всех провинциях Южной Африки. Кроме того, в ВОЗ установили, что люди, переболевшие коронавирусом, могут иметь повышенный риск заражения новым штаммом.

"Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу", – пояснили в ВОЗ.

В организации добавили, что имеющиеся сегодня ПЦР-тесты способны выявлять "Омикрон". При этом в ВОЗ подчеркнули, что на данный момент отсутствуют данные о том, что он вызывает более тяжелую болезнь, чем другие варианты коронавируса.





из сообщения ВОЗ Предварительные данные говорят о том, что имеется более высокая доля госпитализаций в Южной Африке, однако это может быть вызвано в целом увеличением числа заразившихся людей, а не результатом инфицирования именно "Омикроном".

Пока точно неизвестно, каким образом возник новый штамм. Однако существуют предположения, что "Омикрон"развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом или ВИЧ. Врачи в ЮАР отметили, что высокая скорость распространения этого варианта наблюдается среди молодых людей.

"Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой", – сообщила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.

Также стало известно о типичных симптомах нового штамма. О них рассказала медик из ЮАР Анжелик Кутзее. По словам врача, у заболевших регистрируют сильное чувство усталости. Также в ее практике у заразившегося ребенка наблюдались учащенный пульс и высокая температура. При этом ни у кого из инфицированных не было потери вкуса или обоняния.

На данный момент специалисты из ЮАР не могут точно сказать, будут ли эффективны против штамма "Омикрон" существующие сегодня вакцины.



Захватывает мир?

Фото: depositphotos/Евгений Самарин

Как и другие штаммы коронавируса, "Омикрон" уже начал распространяться по планете. Помимо ЮАР, Гонконга и Ботсваны, первые заболевшие появились в Дании, Португалии, Австрии, Чехии, Шотландии, Канаде, Австралии, Италии, Великобритании, Израиле и других странах. В ВОЗ не исключают, что распространение новой мутации вируса примет глобальный характер.





из заявления ВОЗ У штамма "Омикрон" беспрецедентное количество спайковых мутаций, некоторые из которых вызывают озабоченность в связи с их потенциальным воздействием на траекторию пандемии. Общий глобальный риск, связанный с новым вариантом штамма "Омикрон", оценивается как очень высокий.

В связи с этим многие государства начали ужесточать меры по коронавирусу. В частности, Россия с 28 ноября ограничила въезд иностранцев из Гонконга и ряда стран юга Африки. Въезд также приостановили для граждан, которые в течение последних 10 дней находились на территории указанных государств.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый предположил, что новый вариант коронавируса, вероятно, уже дошел до границ России. По его мнению, "Омикрон" мог быть завезен в страну из африканских государств, в частности из Египта.





Владимир Круглый член комитета Совета Федерации по соцполитике Я считаю, что вероятность того, что этот штамм уже есть в России, достаточно велика.

Однако официальных подтверждений этому нет. В Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 28 ноября в РФ не выявили заражений "Омикрон-штаммом". Вместе с тем 29 ноября замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал, что Россия рассматривает возможные решения в связи с распространяющимся в мире новым вариантом инфекции.

По его словам, о них должен объявить Оперштаб. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что действия России относительно нового штамма будут зависеть во многом от мнения ученых.

"Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни", – подчеркнул Песков.



Насколько опасна новая мутация?

Фото: AP Photo/Denis Farrell

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 не исключил проникновение "Омикрон"-штамма в РФ. Однако он пояснил, что на данный момент опасность новой мутации остается под вопросом. По словам специалиста, существует вероятность, что она не будет вытеснять предыдущий вариант из-за сильного изменения своего генома.

"Главная опасность состоит в том, что иммунитет после болезни предыдущим штаммом не будет узнавать новый штамм, так же, как и иммунитет от имеющихся вакцин. И тогда у нас будет новая вспышка, как будто бы никто не болел, никто не вакцинировался", – подчеркнул Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог На самом деле, я лично не верю в то, чтобы "Омикрон" на 100% игнорировал иммунитет от предыдущих вариантов коронавируса. Потому что все-таки это тот же самый коронавирус SARS-CoV-2. Вероятно, он сильно поменялся, но не настолько. Это станет точно известно через неделю-другую, когда будут проведены лабораторные испытания.

Вирусолог добавил, что даже если ученым придется модернизировать вакцины под новую мутацию вируса, то это займет несколько недель.

"Я предполагаю, что в какой-то степени существующие вакцины будут давать защиту, но, возможно, недостаточную. Вот сейчас прививка в разы снижает вероятность заразиться, особенно если она сделана недавно. Если такая вероятность будет снижена для "Омикрона" в два-три раза, то надо будет модифицировать. Но наши вакцины реально очень легко переделать под любой штамм", – отметил Скулачев.



ВОЗ не исключила глобального распространения "Омикрон"-штамма коронавируса

В свою очередь, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что "Омикрон" может стать самым заразным вариантом коронавируса на планете. При этом он уверен, что существующие прививки должны защитить если не от заболевания, то точно от тяжелых осложнений при COVID-19.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог От смерти существующие прививки, по всей вероятности, защитят, потому что уже были случаи заражения привитых. Рассказывали про полностью привитых дипломатов, которые посещали Ботсвану, потом вернулись обратно и оказалось, что инфицированы, но они сильно не болели.

Эксперт полагает, что в случае надобности российские ученые быстро установят последовательность, которую надо заложить в новую вакцину, и займутся изучением ее эффективности против "Омикрона". Однако для этого нужно иметь образец мутировавшего вируса, добавил врач.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что специалисты проверят эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса. При этом в учреждении порекомендовали всем опасающимся "Омикрона" вакцинироваться или ревакцинироваться, а также продолжать носить маски. В центре "Вектор" Роспотребнадзора тоже считают, что эффективность вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" против нового варианта инфекции сопоставима с прививкой относительно штамма "Дельта".

Федотов Анатолий, Медведева Светлана