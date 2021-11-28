В "Векторе" выразили опасения в связи с "Омикрон"-штаммом коронавируса

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Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора оценили вероятную угрозу "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Вариант "Омикрон", отнесенный Всемирной организацией здравоохранения к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка", – рассказали в организации.

По предварительным данным экспертов, некоторые из мутаций могут уклоняться от иммунного ответа. В "Векторе" заявили, что новый штамм вызывает "серьезные опасения" и требует оперативного изучения.

Также специалисты выразили уверенность в этом, что эффективность вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" против штамма "Омикрон" сопоставима с таковой относительно штамма "Дельта".

Ранее сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в беседе с РИА Новости заявил, что "Омикрон"-штамм уже может быть на территории страны. По мнению специалиста, завезти его могли бы туристы, возвращающиеся из Египта.

Однако эксперт ЦНИИ Роспотребнадзора официально объявил, что нового штамма коронавируса в России не выявлено.

О появлении нового штамма коронавируса сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.