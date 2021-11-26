Специалисты проверят эффективность "Спутника V" против нового штамма коронавируса

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Специалисты Центра имени Гамалеи проверят эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса, который обнаружили в Ботсване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

"Аргументированно, экспериментально сможем ответить после того, как у нас этот штамм будет. В данный момент у нас еще этого штамма нет, когда он будет – мы это сделаем", – сообщил он.

Гинцбург пояснил, что новый вариант вакцины для обнаруженных штаммов будет нужен, если эффективность препарата снизится в 8–10 раз.

"Если эффективность вакцины снизится в два раза, то никто этого не заметит, если в четыре раза, не страшно. А если в 8–10 раз, то тогда надо задумываться о возможности другого варианта вакцины", – добавил он.

Случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Южно-Африканской Республике накануне. Местные исследователи не смогли точно определить, будут ли имеющиеся на сегодняшний день вакцины эффективны против данной разновидности коронавируса.

Об опасности штамма B.1.1.529 ранее сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

В частности, вирусолог Том Пикок выразил мнение, что новый штамм может быть хуже уже всех известных.