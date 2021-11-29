В Совфеде допустили, что новый штамм "Омикрон" уже есть в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже может находиться на территории России, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснил специалист, новая разновидность вируса могла быть завезена в РФ из африканских стран, в частности, из Египта.

"Я считаю, что вероятность того, что этот штамм уже есть в России, достаточно велика", – подчеркнул Круглый.

Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Позднее Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой Омикрон. В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство. Как отметили в организации, риск повторного заражения данным вариантом высок.

Врачи в ЮАР на данный момент отмечают высокую скорость распространения "Омикрон"-штамма коронавируса среди молодых людей до 30 лет. Одним из ключевых симптомов заражения специалисты называют повышенное чувство усталости.