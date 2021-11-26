Эксперты рассказали, можно ли сочетать российские и зарубежные вакцины

С 1 марта 2022 года страны Евросоюза могут разрешить въезд иностранцам с условием, что те переболели коронавирусом или привились. При этом вакцина обязательно должна быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российские препараты в ЕС пока не признали. Разбираемся, когда отечественные вакцины будут одобрены, а также можно ли их совмещать с зарубежными для поездок в Европу.
Открытие европейских границ
Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза с 1 марта 2022 года разрешить въезд иностранцам с некоторыми оговорками. Во-первых, это могут быть люди, перенесшие COVID-19 и имеющие соответствующий сертификат европейского образца (или эквивалентный ему документ). Во-вторых, границу откроют привившимся гражданам, однако подойдет не каждый препарат: он обязательно должен быть признан EMA и ВОЗ.
Проще говоря, предлагается пересмотреть правила въезда в ЕС, действующие сегодня. На данный момент у Евросоюза есть белый список стран (порядка двадцати), граждане которых могут путешествовать в сообщество без вакцины, но при наличии отрицательного ПЦР-теста. Каждые две недели этот перечень пересматривается Советом ЕС.
Однако для россиян на данный момент ситуация не меняется. Отечественные вакцины пока не признаны Евросоюзом и не одобрены ЕМА и ВОЗ. Кроме того, Россия еще не присоединена к европейской системе сертификатов о перенесенной болезни. Это значит, что россияне не могут путешествовать в ЕС.
Ранее сообщалось о том, что Россия представила в Евросоюз свой проект технического "контрольного листа", который позволит проверить совместимость системы контроля над вакцинацией РФ с европейской системой EUDCC. Кроме того, в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи надеются, что ВОЗ одобрит "Спутник V" до конца 2021 года.
Глава учреждения Александр Гинцбург пояснил, что непризнание российского препарата связано в первую очередь с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса. Поэтому, по его мнению, переговоры с ВОЗ могут затянуться. Вместе с тем Владимир Путин призывал остальные страны к скорейшему взаимному признанию COVID-сертификатов в мире, чтобы восстановить "глобальную деловую, туристическую и иную активность".
Сертификат как виза
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с Москвой 24 отметил, что признание российских вакцин европейским регулятором маловероятно даже к марту 2022 года.
"Для успешного устранения замечаний нужно переделать блок работ по доклиническим и клиническим испытаниям, а для этого нужны время и деньги. Насколько я знаю, с нашей стороны замечания стараются устранить, но в основном это такие переговорные моменты, то есть для дополнения информации. Глобальных инициатив по переделке работ все-таки не происходит", – отметил специалист.
По мнению эксперта, вакцину надо воспринимать как средство борьбы с эпидемией, а не для получения доступа в Евросоюз. Поэтому Волчков не рекомендует раньше времени спешить за границу с целью привиться зарубежным препаратом.
"Здесь вопрос из серии европейской визы: сделать вакцину, чтобы получить доступ в ЕС. Это уже какое-то извращение. Прививку не рекомендуется делать чаще чем раз в шесть месяцев, но и не реже, чем раз в год при сохранении сложной эпидемиологической ситуации", – подчеркнул специалист.
В свою очередь, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил Москве 24, что прививаться можно любыми вакцинами в любой комбинации, если говорить про коронавирус.
"У меня были пациенты, которые сначала делали вакцинацию за рубежом – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac. А потом возвращались в Россию и делали здесь наши прививки, никаких проблем не было", – отметил эксперт.
При этом, по его словам, лучше делать новую прививку через шесть месяцев, чтобы поддерживать высокий титр антител.
Врач-иммунолог также добавил, что универсальным способом для путешествий в Евросоюз станет признание сертификатов с достаточным количеством антител. Дело в том, что они вырабатываются после любых вакцин, подчеркнул специалист.
Полетят ли туристы в Европу?
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал телеканалу Москва 24, что, в случае признания Евросоюзом наших вакцин и сертификатов о перенесенном заболевании, россияне обязательно захотят поехать в Европу.
"Сейчас уже 70 стран зарегистрировали нашу вакцину "Спутник V". Так, мы можем попасть в Хорватию, Болгарию и в другие страны с сертификатом о вакцинации. Но в Евросоюзе из открытых стран пока Греция и Венгрия, последняя вообще зарегистрировала все наши вакцины. Но единого подхода к пересечению границы пока нет", – отметил он.
Эксперт полагает, что открытие границ ЕС не приведет к резкому повышению цен для туристов. Однако, по его словам, все будет зависеть от ограничений на перелеты: в странах, куда летают чартеры, стоимость туров ниже, а где только регулярные рейсы – выше.