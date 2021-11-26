Южный вестибюль станции "Нагатинская" закроют с 27 ноября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:15

Главная / Истории /

Эксперты рассказали, можно ли сочетать российские и зарубежные вакцины

Укол в Европу: смогут ли россияне в 2022 году поехать в страны ЕС
общество медицина туризм

С 1 марта 2022 года страны Евросоюза могут разрешить въезд иностранцам с условием, что те переболели коронавирусом или привились. При этом вакцина обязательно должна быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российские препараты в ЕС пока не признали. Разбираемся, когда отечественные вакцины будут одобрены, а также можно ли их совмещать с зарубежными для поездок в Европу.

Открытие европейских границ

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза с 1 марта 2022 года разрешить въезд иностранцам с некоторыми оговорками. Во-первых, это могут быть люди, перенесшие COVID-19 и имеющие соответствующий сертификат европейского образца (или эквивалентный ему документ). Во-вторых, границу откроют привившимся гражданам, однако подойдет не каждый препарат: он обязательно должен быть признан EMA и ВОЗ.

Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки.
из заявления Еврокомиссии

Проще говоря, предлагается пересмотреть правила въезда в ЕС, действующие сегодня. На данный момент у Евросоюза есть белый список стран (порядка двадцати), граждане которых могут путешествовать в сообщество без вакцины, но при наличии отрицательного ПЦР-теста. Каждые две недели этот перечень пересматривается Советом ЕС.

Однако для россиян на данный момент ситуация не меняется. Отечественные вакцины пока не признаны Евросоюзом и не одобрены ЕМА и ВОЗ. Кроме того, Россия еще не присоединена к европейской системе сертификатов о перенесенной болезни. Это значит, что россияне не могут путешествовать в ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Россия представила в Евросоюз свой проект технического "контрольного листа", который позволит проверить совместимость системы контроля над вакцинацией РФ с европейской системой EUDCC. Кроме того, в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи надеются, что ВОЗ одобрит "Спутник V" до конца 2021 года.

Глава учреждения Александр Гинцбург пояснил, что непризнание российского препарата связано в первую очередь с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса. Поэтому, по его мнению, переговоры с ВОЗ могут затянуться. Вместе с тем Владимир Путин призывал остальные страны к скорейшему взаимному признанию COVID-сертификатов в мире, чтобы восстановить "глобальную деловую, туристическую и иную активность".

Сертификат как виза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с Москвой 24 отметил, что признание российских вакцин европейским регулятором маловероятно даже к марту 2022 года.

"Для успешного устранения замечаний нужно переделать блок работ по доклиническим и клиническим испытаниям, а для этого нужны время и деньги. Насколько я знаю, с нашей стороны замечания стараются устранить, но в основном это такие переговорные моменты, то есть для дополнения информации. Глобальных инициатив по переделке работ все-таки не происходит", – отметил специалист.

Фактически, регулятор решает, открывать или нет, еще одним производителям вакцины доступ на европейский рынок. Он прежде всего предъявляет претензии по качеству, сбору и определенным объемам данных, некоторые из них даже не требуются в таком масштабе.
Павел Волчков
руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

По мнению эксперта, вакцину надо воспринимать как средство борьбы с эпидемией, а не для получения доступа в Евросоюз. Поэтому Волчков не рекомендует раньше времени спешить за границу с целью привиться зарубежным препаратом.

"Здесь вопрос из серии европейской визы: сделать вакцину, чтобы получить доступ в ЕС. Это уже какое-то извращение. Прививку не рекомендуется делать чаще чем раз в шесть месяцев, но и не реже, чем раз в год при сохранении сложной эпидемиологической ситуации", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил Москве 24, что прививаться можно любыми вакцинами в любой комбинации, если говорить про коронавирус.

"У меня были пациенты, которые сначала делали вакцинацию за рубежом – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac. А потом возвращались в Россию и делали здесь наши прививки, никаких проблем не было", – отметил эксперт.

При этом, по его словам, лучше делать новую прививку через шесть месяцев, чтобы поддерживать высокий титр антител.

Все сертификаты действуют год, поэтому имеет смысл раз в полгода делать прививку, если люди ездят за рубеж и возвращаются обратно в РФ. Это не отличается от рекомендаций ВОЗ и нашего Минздрава.
Владимир Болибок
врач – иммунолог-аллерголог

Врач-иммунолог также добавил, что универсальным способом для путешествий в Евросоюз станет признание сертификатов с достаточным количеством антител. Дело в том, что они вырабатываются после любых вакцин, подчеркнул специалист.

Полетят ли туристы в Европу?

Фото: AP Photo/Joan Mateu

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал телеканалу Москва 24, что, в случае признания Евросоюзом наших вакцин и сертификатов о перенесенном заболевании, россияне обязательно захотят поехать в Европу.

"Сейчас уже 70 стран зарегистрировали нашу вакцину "Спутник V". Так, мы можем попасть в Хорватию, Болгарию и в другие страны с сертификатом о вакцинации. Но в Евросоюзе из открытых стран пока Греция и Венгрия, последняя вообще зарегистрировала все наши вакцины. Но единого подхода к пересечению границы пока нет", – отметил он.

Европа понимает, что процент иммунизации к марту уже будет достаточным, мы сможем более свободно путешествовать. Пусть дата 1 марта 2022 года еще далека, но это начало пути по взаимному признанию вакцин.
Дмитрий Горин
вице-президент Российского союза туриндустрии

Эксперт полагает, что открытие границ ЕС не приведет к резкому повышению цен для туристов. Однако, по его словам, все будет зависеть от ограничений на перелеты: в странах, куда летают чартеры, стоимость туров ниже, а где только регулярные рейсы – выше.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать