Эксперты рассказали, можно ли сочетать российские и зарубежные вакцины

С 1 марта 2022 года страны Евросоюза могут разрешить въезд иностранцам с условием, что те переболели коронавирусом или привились. При этом вакцина обязательно должна быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российские препараты в ЕС пока не признали. Разбираемся, когда отечественные вакцины будут одобрены, а также можно ли их совмещать с зарубежными для поездок в Европу.



Открытие европейских границ

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза с 1 марта 2022 года разрешить въезд иностранцам с некоторыми оговорками. Во-первых, это могут быть люди, перенесшие COVID-19 и имеющие соответствующий сертификат европейского образца (или эквивалентный ему документ). Во-вторых, границу откроют привившимся гражданам, однако подойдет не каждый препарат: он обязательно должен быть признан EMA и ВОЗ.





из заявления Еврокомиссии Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки.

Проще говоря, предлагается пересмотреть правила въезда в ЕС, действующие сегодня. На данный момент у Евросоюза есть белый список стран (порядка двадцати), граждане которых могут путешествовать в сообщество без вакцины, но при наличии отрицательного ПЦР-теста. Каждые две недели этот перечень пересматривается Советом ЕС.

Однако для россиян на данный момент ситуация не меняется. Отечественные вакцины пока не признаны Евросоюзом и не одобрены ЕМА и ВОЗ. Кроме того, Россия еще не присоединена к европейской системе сертификатов о перенесенной болезни. Это значит, что россияне не могут путешествовать в ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Россия представила в Евросоюз свой проект технического "контрольного листа", который позволит проверить совместимость системы контроля над вакцинацией РФ с европейской системой EUDCC. Кроме того, в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи надеются, что ВОЗ одобрит "Спутник V" до конца 2021 года.

Глава учреждения Александр Гинцбург пояснил, что непризнание российского препарата связано в первую очередь с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса. Поэтому, по его мнению, переговоры с ВОЗ могут затянуться. Вместе с тем Владимир Путин призывал остальные страны к скорейшему взаимному признанию COVID-сертификатов в мире, чтобы восстановить "глобальную деловую, туристическую и иную активность".



Сертификат как виза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с Москвой 24 отметил, что признание российских вакцин европейским регулятором маловероятно даже к марту 2022 года.

"Для успешного устранения замечаний нужно переделать блок работ по доклиническим и клиническим испытаниям, а для этого нужны время и деньги. Насколько я знаю, с нашей стороны замечания стараются устранить, но в основном это такие переговорные моменты, то есть для дополнения информации. Глобальных инициатив по переделке работ все-таки не происходит", – отметил специалист.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Фактически, регулятор решает, открывать или нет, еще одним производителям вакцины доступ на европейский рынок. Он прежде всего предъявляет претензии по качеству, сбору и определенным объемам данных, некоторые из них даже не требуются в таком масштабе.

По мнению эксперта, вакцину надо воспринимать как средство борьбы с эпидемией, а не для получения доступа в Евросоюз. Поэтому Волчков не рекомендует раньше времени спешить за границу с целью привиться зарубежным препаратом.

"Здесь вопрос из серии европейской визы: сделать вакцину, чтобы получить доступ в ЕС. Это уже какое-то извращение. Прививку не рекомендуется делать чаще чем раз в шесть месяцев, но и не реже, чем раз в год при сохранении сложной эпидемиологической ситуации", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил Москве 24, что прививаться можно любыми вакцинами в любой комбинации, если говорить про коронавирус.

"У меня были пациенты, которые сначала делали вакцинацию за рубежом – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac. А потом возвращались в Россию и делали здесь наши прививки, никаких проблем не было", – отметил эксперт.

При этом, по его словам, лучше делать новую прививку через шесть месяцев, чтобы поддерживать высокий титр антител.





Владимир Болибок врач – иммунолог-аллерголог Все сертификаты действуют год, поэтому имеет смысл раз в полгода делать прививку, если люди ездят за рубеж и возвращаются обратно в РФ. Это не отличается от рекомендаций ВОЗ и нашего Минздрава.

Врач-иммунолог также добавил, что универсальным способом для путешествий в Евросоюз станет признание сертификатов с достаточным количеством антител. Дело в том, что они вырабатываются после любых вакцин, подчеркнул специалист.



Полетят ли туристы в Европу?

Фото: AP Photo/Joan Mateu

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал телеканалу Москва 24, что, в случае признания Евросоюзом наших вакцин и сертификатов о перенесенном заболевании, россияне обязательно захотят поехать в Европу.

"Сейчас уже 70 стран зарегистрировали нашу вакцину "Спутник V". Так, мы можем попасть в Хорватию, Болгарию и в другие страны с сертификатом о вакцинации. Но в Евросоюзе из открытых стран пока Греция и Венгрия, последняя вообще зарегистрировала все наши вакцины. Но единого подхода к пересечению границы пока нет", – отметил он.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии Европа понимает, что процент иммунизации к марту уже будет достаточным, мы сможем более свободно путешествовать. Пусть дата 1 марта 2022 года еще далека, но это начало пути по взаимному признанию вакцин.

Эксперт полагает, что открытие границ ЕС не приведет к резкому повышению цен для туристов. Однако, по его словам, все будет зависеть от ограничений на перелеты: в странах, куда летают чартеры, стоимость туров ниже, а где только регулярные рейсы – выше.