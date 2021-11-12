Россия представила ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов – СМИ

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В ближайшее время Россия подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу, 12 ноября, со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии сообщает газета "Известия".

"Представители ЕК провели в октябре техническое совещание с российскими властями, чтобы объяснить процесс принятия решения об эквивалентности сертификатов. Россия подтвердила свое обязательство присоединиться к системе EUDCC и объявила о своем намерении в ближайшее время подать официальную заявку", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Россия уже представила свой проект технического "контрольного листа", который позволит проверить техническую совместимость системы контроля над вакцинацией РФ с системой EUDCC. Также подчеркивается, что обсуждения этого вопроса продолжаются.

Кроме того, в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии Гамалеи газете заявили, что ВОЗ, возможно, одобрит "Спутник V" к концу текущего года. Там уточнили, что после этого должно последовать и решение ответственного за одобрение препаратов на территории ЕС Европейского агентства лекарственных средств.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что непризнание российского препарата "Спутник V" связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса.

По его словам, признание препарата международными организациями откроет отечественным коммерческим структурам доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают вакцинацию населения тех стран, у которых нет собственных вакцин.