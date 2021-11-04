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Общество

09:09

В России предложили разрешить все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19

общество медицина

Фото: depositphotos/marcbruxelle

В России должны применяться все вакцины от COVID-19, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом РИА Новости заявил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.

По его словам, что российские власти готовы признать иностранные препараты на условиях взаимности.

"Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок – и пойти на исключение", – заявил Титов.

Бизнес-омбудсмен добавил, что все вакцины против коронавируса должны быть разрешены к ввозу и использованию в России.

"Потом "посчитаемся" и предъявим друг другу претензии, когда эта зараза отступит" – добавил Титов.

Ранее Владимир Путин призвал ускорить процесс признания странами вакцин от коронавируса. По словам российского лидера, государствам также нужно взаимно признавать сертификаты о вакцинации.

Помимо этого, стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

В Центре Гамалеи считают, что "Спутник V" получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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