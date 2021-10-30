Лавров отметил важность одобрения российских вакцин от COVID-19

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

В ходе встречи с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил важность включения российских вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для применения в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

"Российская сторона поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления ее потенциала, а также важность включения разработанных в России вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации", – отметил он.

Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом 15 октября сообщил директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.