Разработчик "Спутника V" рассказал о ходе регистрации вакцины в ВОЗ

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Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что диалог с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса "Спутник V" построен. Он считает, что в ближайшее время препарат может получить регистрацию. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен. Понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ", – сказал он во время просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".

По словам Гущина, "Спутник V" уже фактически признали около 70 стран. Он считает, что регистрация ВОЗ будет иметь значение для людей, которые много путешествуют.

Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом 15 октября сообщил директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.