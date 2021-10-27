Разработчик "Спутника V" рассказал о ходе регистрации вакцины в ВОЗ

17:28
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что диалог с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса "Спутник V" построен. Он считает, что в ближайшее время препарат может получить регистрацию. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен. Понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ", – сказал он во время просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".
По словам Гущина, "Спутник V" уже фактически признали около 70 стран. Он считает, что регистрация ВОЗ будет иметь значение для людей, которые много путешествуют.
Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.
Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом 15 октября сообщил директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В Центре Гамалеи считают, что "Спутник V" получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: