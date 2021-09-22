В АТОР рассказали, какие страны готовы прививать туристов из России

Туроператоры запустили для россиян продажу вакцинных туров за границу. Предполагается, что такая программа позволит гражданам сделать прививку препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Рассказываем, какие страны готовы привить российских туристов, а также что говорят о реакции на зарубежные вакцины те, кто их опробовал на себе.



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Вакцинный туризм

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе анонсировала появление вакцинных туров за рубеж. По ее словам, их продажа уже началась. Такая программа позволит туристам прививаться от коронавируса препаратами, одобренными (ВОЗ), что откроет для них больший выбор направлений для путешествий, уточнила Ломидзе.

Она объяснила, что вакцинные туры представляют собой поездку на три дня на территорию другой страны, стоимость которой без перелета начинается от 21 тысячи рублей с человека и от 50 тысяч рублей – если с перелетом.

В стоимость такой поездки входит сама вакцинация, а также оформление медицинского приглашения. Перелет, проживание и при необходимости услуги переводчика оплачиваются отдельно. Отмечается, что без записи у туроператора россияне не смогут прибыть в страну назначения и сделать вакцину на месте.





Майя Ломидзе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. В свою очередь, туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ.

При этом существует и обратный интерес к российским вакцинам со стороны иностранных граждан. Например, сотрудник немецкой страховой компании Штефан Хайлеман вместе с женой и детьми специально приехал в Россию, чтобы сделать укол одним из отечественных препаратов.

Выбор немца пал на "Спутник V". Хайлеман назвал ее лучшей вакциной от коронавируса из всех, существующих на сегодняшний день. Свой выбор он объяснил тем, что предпочитает векторные вакцины на основе mRNA.



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Германия или Сербия?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 напомнил, что сегодня не каждая страна готова принять российских туристов, чтобы сделать прививку местным препаратом.

"Не все страны пока пока такое разрешают. Например, в ряде государств до сих пор действуют возрастные ограничения на вакцинацию, в ряде стран в приоритете люди преклонного возраста. Но сейчас с появлением большего количества вакцин такие возможности (вакцинный туризм. – Прим. ред.) появляются", – объяснил Горин.

Среди государств, в которые Россия формирует подобные туры, самым популярным представитель АТОР назвал Сербию. "С учетом медицинских услуг, которые предлагают клиники, там разрешена вакцинация зарубежных граждан", – пояснил Горин.

Сербия предлагает туристам выбрать для вакцинации сразу несколько препаратов – Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca или Sinopharm.





Популярность этого направления объясняется тем, что для въезда в Сербию туристам из России не нужна виза. Достаточно отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда.

Второе популярное направление для вакцинных туров – это Германия. Правда, поехать в эту страну за прививкой будет сложнее. "В этом случае туроператором делается медицинское приглашение для гостя, так как страна еще не открыта для туризма, и только особые случаи – здоровье, семья, работа, учеба, вид на жительство – являются основанием для поездки", – указал вице-президент АТОР.

Кроме того, сама услуга в Германии стоит дороже.

Прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене будет стоить 580 евро (50 тысяч рублей), Johnson&Johnson в Баден-Бадене – 870 евро с человека (75 тысяч рублей).





Тем не менее спрос у россиян отмечается и в этом направлении. Зачастую, туристы едут туда не только за вакциной от коронавируса, но и чтобы провести полную проверку здоровья в местных медицинских центрах, объясняет Горин.

В основном новым предложением туроператоров интересуются россияне, которые планируют в ближайшее время учиться или работать за рубежом, а также навещать родственников за границей. Однако встречаются и те, кто с помощью зарубежной вакцины хочет открыть себе дверь во многие страны, особенно в ЕС, в качестве туристов.



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"Ездить в ЕС свободно"

У некоторых россиян уже есть опыт прививки зарубежной вакциной. В основном это те, кто в силу разных обстоятельств проживал на территории чужой страны в начале кампании по вакцинации. Как отмечают собеседники Москвы 24, страха перед иностранным препаратом они не испытывали.

Алексею с женой сделали укол препаратом Pfizer в мае текущего года в Нью-Йорке. "Мы жили с женой в этом городе, являлись резидентами. И к тому моменту, как очередь дошла до нашей возрастной группы (там вакцинация была поэтапная), мы с ней пошли и сделали прививку", – рассказал Алексей.





Алексей Мы с женой еще не болели коронавирусом. Несмотря на то что там, в Нью-Йорке, был высокий уровень вакцинации, мы все равно могли заразиться. Тем более нам предстоял перелет в Россию – аэропорт, самолет и так далее, много контактов. У меня просто риски меньше заразиться были, сделав эту вакцину в Нью-Йорке, а не дожидаться возвращения домой.

Вакцинацию пара перенесла легко. Как рассказал мужчина, из побочных эффектов только болела рука, а у жены наблюдалась слабость в течение суток.

Елена также недавно привилась Pfizer, причем это вторая ее прививка от коронавируса. Первую женщина сделала в России отечественным препаратом "Спутник V". "Я сейчас живу в Португалии, но часто бываю в России – там живут мои пожилые родители и другие родственники. Иногда я езжу сюда на два-три месяца", – рассказала женщина.

В одну из таких поездок Елена сделала прививку "Спутником V": в Португалии в рамках поэтапной вакцинации до людей 50-летнего возраста на тот момент еще не дошли, объяснила она. С тех пор прошло уже 7 месяцев, и Елена приняла решение пройти ревакцинацию уже зарубежным препаратом.





Елена Пока "Спутник" не принимают в Европе, поэтому для "грин-пасса" сделала Pfizer. Пока скажу, что рука болит чуть больше, чем от "Спутника".

Россиянка Соня решила ревакцинироваться иностранным препаратом прямо во время отдыха в Хорватии. Причиной такого решения стало желание упростить перемещение по странам Евросоюза. "Прививка российская тоже есть. Но решила привиться тут, во время отдыха в Хорватии в Сплите (вакцина "Джонсон"), потому как это позволяет ездить в ЕС более свободно", – рассказала девушка.

Прививку она сделала всего несколько дней назад. Среди побочных эффектов девушка отметила слабость и небольшую головную боль.