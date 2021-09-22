Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

22 сентября, 19:01

Главная / Истории /

В АТОР рассказали, какие страны готовы прививать туристов из России

Германия или Сербия? В каких странах готовы прививать туристов из России
туризм медицина

Туроператоры запустили для россиян продажу вакцинных туров за границу. Предполагается, что такая программа позволит гражданам сделать прививку препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Рассказываем, какие страны готовы привить российских туристов, а также что говорят о реакции на зарубежные вакцины те, кто их опробовал на себе.

Фото: AP Photo/Michael Probst

Вакцинный туризм

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе анонсировала появление вакцинных туров за рубеж. По ее словам, их продажа уже началась. Такая программа позволит туристам прививаться от коронавируса препаратами, одобренными (ВОЗ), что откроет для них больший выбор направлений для путешествий, уточнила Ломидзе.

Она объяснила, что вакцинные туры представляют собой поездку на три дня на территорию другой страны, стоимость которой без перелета начинается от 21 тысячи рублей с человека и от 50 тысяч рублей – если с перелетом.

В стоимость такой поездки входит сама вакцинация, а также оформление медицинского приглашения. Перелет, проживание и при необходимости услуги переводчика оплачиваются отдельно. Отмечается, что без записи у туроператора россияне не смогут прибыть в страну назначения и сделать вакцину на месте.

Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. В свою очередь, туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ.
Майя Ломидзе
исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)

При этом существует и обратный интерес к российским вакцинам со стороны иностранных граждан. Например, сотрудник немецкой страховой компании Штефан Хайлеман вместе с женой и детьми специально приехал в Россию, чтобы сделать укол одним из отечественных препаратов.

Выбор немца пал на "Спутник V". Хайлеман назвал ее лучшей вакциной от коронавируса из всех, существующих на сегодняшний день. Свой выбор он объяснил тем, что предпочитает векторные вакцины на основе mRNA.

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Германия или Сербия?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 напомнил, что сегодня не каждая страна готова принять российских туристов, чтобы сделать прививку местным препаратом.

"Не все страны пока пока такое разрешают. Например, в ряде государств до сих пор действуют возрастные ограничения на вакцинацию, в ряде стран в приоритете люди преклонного возраста. Но сейчас с появлением большего количества вакцин такие возможности (вакцинный туризм. – Прим. ред.) появляются", – объяснил Горин.

Среди государств, в которые Россия формирует подобные туры, самым популярным представитель АТОР назвал Сербию. "С учетом медицинских услуг, которые предлагают клиники, там разрешена вакцинация зарубежных граждан", – пояснил Горин.

Сербия предлагает туристам выбрать для вакцинации сразу несколько препаратов – Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca или Sinopharm.


Популярность этого направления объясняется тем, что для въезда в Сербию туристам из России не нужна виза. Достаточно отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда.

Второе популярное направление для вакцинных туров – это Германия. Правда, поехать в эту страну за прививкой будет сложнее. "В этом случае туроператором делается медицинское приглашение для гостя, так как страна еще не открыта для туризма, и только особые случаи – здоровье, семья, работа, учеба, вид на жительство – являются основанием для поездки", – указал вице-президент АТОР.

Кроме того, сама услуга в Германии стоит дороже.

Прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене будет стоить 580 евро (50 тысяч рублей), Johnson&Johnson в Баден-Бадене – 870 евро с человека (75 тысяч рублей).


Тем не менее спрос у россиян отмечается и в этом направлении. Зачастую, туристы едут туда не только за вакциной от коронавируса, но и чтобы провести полную проверку здоровья в местных медицинских центрах, объясняет Горин.

В основном новым предложением туроператоров интересуются россияне, которые планируют в ближайшее время учиться или работать за рубежом, а также навещать родственников за границей. Однако встречаются и те, кто с помощью зарубежной вакцины хочет открыть себе дверь во многие страны, особенно в ЕС, в качестве туристов.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

"Ездить в ЕС свободно"

У некоторых россиян уже есть опыт прививки зарубежной вакциной. В основном это те, кто в силу разных обстоятельств проживал на территории чужой страны в начале кампании по вакцинации. Как отмечают собеседники Москвы 24, страха перед иностранным препаратом они не испытывали.

Алексею с женой сделали укол препаратом Pfizer в мае текущего года в Нью-Йорке. "Мы жили с женой в этом городе, являлись резидентами. И к тому моменту, как очередь дошла до нашей возрастной группы (там вакцинация была поэтапная), мы с ней пошли и сделали прививку", – рассказал Алексей.

Мы с женой еще не болели коронавирусом. Несмотря на то что там, в Нью-Йорке, был высокий уровень вакцинации, мы все равно могли заразиться. Тем более нам предстоял перелет в Россию – аэропорт, самолет и так далее, много контактов. У меня просто риски меньше заразиться были, сделав эту вакцину в Нью-Йорке, а не дожидаться возвращения домой.
Алексей

Вакцинацию пара перенесла легко. Как рассказал мужчина, из побочных эффектов только болела рука, а у жены наблюдалась слабость в течение суток.

Елена также недавно привилась Pfizer, причем это вторая ее прививка от коронавируса. Первую женщина сделала в России отечественным препаратом "Спутник V". "Я сейчас живу в Португалии, но часто бываю в России – там живут мои пожилые родители и другие родственники. Иногда я езжу сюда на два-три месяца", – рассказала женщина.

В одну из таких поездок Елена сделала прививку "Спутником V": в Португалии в рамках поэтапной вакцинации до людей 50-летнего возраста на тот момент еще не дошли, объяснила она. С тех пор прошло уже 7 месяцев, и Елена приняла решение пройти ревакцинацию уже зарубежным препаратом.

Пока "Спутник" не принимают в Европе, поэтому для "грин-пасса" сделала Pfizer. Пока скажу, что рука болит чуть больше, чем от "Спутника".
Елена

Россиянка Соня решила ревакцинироваться иностранным препаратом прямо во время отдыха в Хорватии. Причиной такого решения стало желание упростить перемещение по странам Евросоюза. "Прививка российская тоже есть. Но решила привиться тут, во время отдыха в Хорватии в Сплите (вакцина "Джонсон"), потому как это позволяет ездить в ЕС более свободно", – рассказала девушка.

Прививку она сделала всего несколько дней назад. Среди побочных эффектов девушка отметила слабость и небольшую головную боль.

Читайте также

Павелко Анастасия

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать