Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для туристов из России, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, такая программа позволит путешественникам прививаться от коронавируса вакцинами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. В свою очередь, туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ. Среди самых популярных стран для вакцинных туров – Сербия и Германия", – рассказала Ломидзе.

На данный момент в АТОР уже отмечают спрос на такие туры. Такая программа интересует россиян, выезжающих за рубеж с целью учебы, посещения родственников и по работе. Также есть и те, кто хочет обеспечить себе въезд в страны ЕС в качестве туриста.

Тур в Сербию оказался самым популярным. Страна предлагает привиться вакцинами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca или Sinopharm. Кроме того, посетить Сербию можно без визы, но потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанным не ранее чем за 48 часов до въезда в страну.

Ломидзе уточнила, что вакцинные туры рассчитаны на 3 дня и стоят от 21 тысячи рублей на человека, а с перелетом – от 50 тысяч рублей.

"Как правило, они включают авиаперелет, размещение в гостинице с питанием, трансферы, получение официального подтверждения записи на вакцинацию, а также ассистента в качестве сопровождающего на прививку, все таксы, сборы и медицинскую страховку", – пояснила эксперт.

Также можно отправиться в Германию, но тур обойдется дороже: прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене будет стоить 580 евро с человека, или 50 тысяч рублей, Johnson&Johnson в Баден-Бадене – 870 евро с человека, или 75 тысяч рублей.

Ломидзе уточнила, что в стоимость услуги входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика (от 60 евро в час), перелет и проживание.

Кроме того, туристам не получится прибыть на место и сделать вакцину без предварительной записи у туроператора.

Ранее власти Великобритании распорядились смягчить введенные из-за пандемии коронавируса правила въезда в страну. Полностью привитым путешественникам из России и других стран достаточно будет сдать тест на коронавирус по приезде в Англию.

