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Туризм

14:33

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В АТОР рассказали, какие из четырех открывшихся стран примут туристов

Испания, Кения и Словакия. Какие открывшиеся страны примут туристов
туризм

С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами. Теперь самолеты будут летать в Испанию, Словакию, Кению и Ирак. Рассказываем, какие из этих новых направлений открыты для туристов и где еще россиянам отдохнуть в бархатный сезон.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новые направления

Россия c 21 сентября на взаимной основе возобновила регулярное авиасообщение с Испанией, Словакией, Кенией и Ираком. Кроме того, с этой даты становятся доступными перелеты в Турцию и Египет из ряда российских городов. Туристы смогут отправиться на морские курорты из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. Также с 21 сентября РФ снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией.

Что касается открытых четырех направлений, то с туристическими целями пока разрешено путешествовать только в Кению. В АТОР пояснили, что сегодня приехать в Испанию можно по визе для учебы, работы или лечения. Также посетить страну удастся обладателям испанского гражданства или вида на жительство.

Для перелета в Словакию россиянам необходимы действующие визы и разрешение на проживание. Помимо этого, для въезда понадобится наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Ирак на отечественном рынке никогда не был массовым туристическим направлением. Тем, кто все же планирует путешествие в эту страну, придется не только сдавать тесты на COVID-19, но еще и провести 10 дней на самоизоляции.

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Кения

Рейсы из Москвы в кенийскую столицу Найроби с 21 сентября будут осуществляться два раза в неделю. Сейчас на стыковочных и продолжительных рейсах перелет в Кению в среднем стоит от 80 тысяч рублей, рассказали в АТОР. При этом в стране можно совместить разные виды отдыха.

В Кению путешественники летят в основном за впечатлениями. Можно отдохнуть на пляже, а можно посетить сафари и посмотреть уникальные природные парки.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Для въезда в страну нужно получить электронную визу не позднее чем за неделю до прибытия. Чтобы ее оформить, необходимо указать, куда конкретно в Кении вы направляетесь, предоставить данные о бронировании отеля и обратный билет.

По данным АТОР, однократная электронная виза в эту страну действительна 3 месяца. Если заполнять анкету самостоятельно, виза обойдется в 50 долларов США, но можно организовать это через туроператора, тогда стоимость составит 60 долларов.

Что касается ограничений по коронавирусу, до вылета необходимо будет заполнить специальную онлайн-форму с деталями поездки и сведениями о здоровье. При вылете потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до прибытия в Кению.

Фото: depositphotos/prescott10

Открытые для туристов страны

Несмотря на все еще действующие ограничения по коронавирусу, россияне в этом году могут выбрать гораздо больше направлений для путешествий, чем в прошлом. С 27 августа было увеличено количество рейсов из России на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Для поездки туристам необходимо иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал телеканалу Москва 24, что россияне проводят свой отдых и в ряде других теплых стран.

Открыты Греция, Болгария, Кипр, Хорватия. Начинается сезон активных путешествий в ОАЭ, и в этом году по сравнению с прошлым рейсов гораздо больше.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

"Если говорить о дальних направлениях, есть чартерные рейсы в Доминикану, регулярные рейсы в Мексику, Кубу и даже Венесуэлу", – уточнил Горин.

Туристы также охотно продолжают летать в Турцию, однако эта страна недавно несколько изменила правила въезда для россиян. В частности, теперь путешественникам, привитым не "Спутником V", а другими отечественными вакцинами, тоже нужно сдавать тесты на коронавирус. В качестве альтернативы все так же разрешается предоставить справку о перенесенном за последние полгода коронавирусе.

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