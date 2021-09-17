В АТОР рассказали, что нужно знать туристам о новых правилах въезда в Турцию

Для российских туристов изменились правила въезда в Турцию. В частности, теперь россиянам, не привитым "Спутником V", придется сдавать тесты на коронавирус. Рассказываем об этих и других нововведениях, о которых следует помнить все желающим попасть на турецкие курорты.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По новым правилам

Посольство РФ в Анкаре опубликовало разъяснение для туристов, касающееся новых правил въезда в Турцию. Отмечается, что теперь россияне обязаны иметь при себе документы о вакцинации препаратом, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или для экстренного использования в Турецкой Республике. Причем с момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней.

"Новые правила довольно простые. Основное заключается в том, что Турция с учетом регистрации там двухкомпонентной вакцины "Спутник V" принимает всех туристов, получивших два компонента этой вакцины. Остальные вакцины, так как они не зарегистрированы ни в Турции, ни в ВОЗ, не принимаются как документ", – пояснил в беседе с Москвой 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

В качестве альтернативы можно предоставить справку о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Если у туриста нет такого документа и он не был привит "Спутником V", то ему придется сдавать тесты на коронавирус.





из сообщения посольства РФ в Анкаре Необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, выполненного за последние 48 часов.

Россияне, привитые "Спутником V" или имеющие справку о перенесенной в последнее время болезни, могут спокойно путешествовать внутри Турции на автобусе, поезде или самолете. Что касается туристов, которые въехали в страну с результатами отрицательных тестов на коронавирус, то их свободу передвижения ограничили. Для путешествий внутри Турции им придется пересдавать ПЦР или экспресс-тест на антиген, в случае истечения срока действия указанных документов.

"Основное преимущество вакцины "Спутник V" в том, что она позволяет путешествовать не только в Турцию, но и по Турции без подкрепления ПЦР-тестом или другими справками. Турист, который не вакцинирован и планирует экскурсионные поездки внутри страны, ему нужно в этом случаем предъявлять обновленный ПЦР-тест или тест на антиген. В таком случае QR-код о вакцинации – самый простой вариант", – объяснил Горин.



Заменить на Грецию или Египет?

Директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в разговоре с Москвой 24 заявила, что не считает обновленные правила критичными для туристов.





Наталия Осипова директор Альянса туристических агентств Да, изменены правила въезда, но ничего критичного не происходит. Мы живем в такое время, когда они будут то ужесточаться, то смягчаться. Нам пока рано отказываться от ПЦР-тестов. Я удумаю, что все туристы прекрасно понимали: правила могут измениться в любой момент.

При этом эксперт предположила, что новый режим вряд ли повлияет на туристический поток по этому направлению. В Турции сейчас мягкая погода, идеально подходящая для туризма и практически не имеющая альтернатив, заявила Осипова.

"Конец сентября и октябрь в Турции – это очень востребованный период. Это бархатный сезон. Россияне очень любят выбирать это направление", – пояснила она.

По ее словам, схожие по доступности и условиям Греция и Египет, в которые россиянам в настоящий момент разрешен въезд, не могут сейчас полноценно заменить турецкий отдых.





Наталия Осипова директор Альянса туристических агентств Сезон в Греции заканчивается где-то в середине сентября, примерно как и в России. Дальше это направление используют в основном как экскурсионное, турпоток по нему минимален.

Что касается Египта, зачастую его выбирают для зимнего отдыха, продолжает Осипова. Полноценный сезон там начинается примерно в то время, когда он заканчивается в Турции. Поэтому эти два направления нельзя по-настоящему назвать конкурирующими и взаимозаменяемыми, заключила эксперт.