В АТОР рассказали, что нужно знать туристам о новых правилах въезда в Турцию

Для российских туристов изменились правила въезда в Турцию. В частности, теперь россиянам, не привитым "Спутником V", придется сдавать тесты на коронавирус. Рассказываем об этих и других нововведениях, о которых следует помнить все желающим попасть на турецкие курорты.
По новым правилам
Посольство РФ в Анкаре опубликовало разъяснение для туристов, касающееся новых правил въезда в Турцию. Отмечается, что теперь россияне обязаны иметь при себе документы о вакцинации препаратом, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или для экстренного использования в Турецкой Республике. Причем с момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней.
"Новые правила довольно простые. Основное заключается в том, что Турция с учетом регистрации там двухкомпонентной вакцины "Спутник V" принимает всех туристов, получивших два компонента этой вакцины. Остальные вакцины, так как они не зарегистрированы ни в Турции, ни в ВОЗ, не принимаются как документ", – пояснил в беседе с Москвой 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
В качестве альтернативы можно предоставить справку о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Если у туриста нет такого документа и он не был привит "Спутником V", то ему придется сдавать тесты на коронавирус.
Россияне, привитые "Спутником V" или имеющие справку о перенесенной в последнее время болезни, могут спокойно путешествовать внутри Турции на автобусе, поезде или самолете. Что касается туристов, которые въехали в страну с результатами отрицательных тестов на коронавирус, то их свободу передвижения ограничили. Для путешествий внутри Турции им придется пересдавать ПЦР или экспресс-тест на антиген, в случае истечения срока действия указанных документов.
"Основное преимущество вакцины "Спутник V" в том, что она позволяет путешествовать не только в Турцию, но и по Турции без подкрепления ПЦР-тестом или другими справками. Турист, который не вакцинирован и планирует экскурсионные поездки внутри страны, ему нужно в этом случаем предъявлять обновленный ПЦР-тест или тест на антиген. В таком случае QR-код о вакцинации – самый простой вариант", – объяснил Горин.
Заменить на Грецию или Египет?
Директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в разговоре с Москвой 24 заявила, что не считает обновленные правила критичными для туристов.
При этом эксперт предположила, что новый режим вряд ли повлияет на туристический поток по этому направлению. В Турции сейчас мягкая погода, идеально подходящая для туризма и практически не имеющая альтернатив, заявила Осипова.
"Конец сентября и октябрь в Турции – это очень востребованный период. Это бархатный сезон. Россияне очень любят выбирать это направление", – пояснила она.
По ее словам, схожие по доступности и условиям Греция и Египет, в которые россиянам в настоящий момент разрешен въезд, не могут сейчас полноценно заменить турецкий отдых.
Что касается Египта, зачастую его выбирают для зимнего отдыха, продолжает Осипова. Полноценный сезон там начинается примерно в то время, когда он заканчивается в Турции. Поэтому эти два направления нельзя по-настоящему назвать конкурирующими и взаимозаменяемыми, заключила эксперт.