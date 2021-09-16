В посольстве РФ уточнили правила нахождения привитых россиян в Турции

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Россияне, прошедшие вакцинацию препаратами, одобренными ВОЗ или для экстренного использования в Турции, могут совершать поездки по городам страны без предъявления отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Анкаре.
"Для туристов, представивших при въезде в Турцию документы о вакцинации или перенесенном заболевании, в настоящее время не имеется препятствий для путешествий внутри страны на самолете, поезде или автобусе с указанными документами", – говорится в сообщении.
Уточняется, что граждане России старше 12 лет при въезде в Турцию должны представить документ о вакцинации не менее чем двумя дозами препарата, при этом после последней прививки должно пройти не менее двух недель, либо документ о перенесенном за последние полгода заболевании (иммунитете).
В АТОР ранее сообщили, что Турция прекратила принимать без тестов на коронавирус российских туристов, привитых "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Республика принимает из российских вакцин только "Спутник V" (при этом последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия). Туристы с другими российскими вакцинами должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее чем за 48 часов).
Ранее Турция ужесточила требования по вакцинации иностранцев при въезде в страну. Однокомпонентные вакцины, в том числе "Спутник Лайт", больше не признаются. Привитым ими гражданам потребуется предоставить справку о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген.
Турция отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами
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