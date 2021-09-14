Привитым постояльцам начали делать скидки в отелях Турции

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Вакцинированным туристам начали делать скидки в отелях Турции. Так сотрудники гостиниц пытаются привлечь гостей в уходящем сезоне и помогают стране держать темпы вакцинации, сообщает "Турпром".

Новая акция начала работать в отелях Ризе – курортного города на Черноморском побережье Турции. Полностью вакцинированные или получившие хотя бы один компонент вакцины заслуживают 10-процентную скидку на проживание.

"Именно так мы пытаемся выполнить поставленную перед нами задачу по прививкам", – отметил директор одного из отеля.

Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров России рекомендует российским туристам, которые вакцинированы препаратом "Спутник Лайт", сдавать ПЦР-тест при отправлении в Турцию. Там напомнили, что туристы могут сделать срочный ПЦР-тест в аэропорту.

