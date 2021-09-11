Туроператоры ожидают высокий спрос россиян на Турцию, Египет и ОАЭ на Новый год

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Российские туристические компании ожидают, что Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также жаркие экзотические направления, такие как Мексика и Доминикана, выйдут в топ-продаж у россиян на новогодние праздники. Об этом представители отрасли рассказали РИА Новости.
В пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel рассказали, что на данный момент лидером продаж туров на новогодние праздники стали российские курорты (41%). Однако специалисты полагают, что такое явление временное.
"Однако такой спрос на них – временное явление, связанное прежде всего с тем, что прямые конкуренты – Турция, Египет и ОАЭ – пока не вступили в активную фазу продаж из-за очень маленькой глубины бронирования в этом году", – пояснили в компании.
В пресс-службе отметили, что расстановка сил может измениться к ноябрю-декабрю: к этому моменту в лидеры продаж выйдут Турция, Египет и ОАЭ, а также жаркие экзотические направления, например, Мексика и Доминикана.
Туроператор "Интурист" рассказал, что на новогодние праздники компания планирует собственную полетную программу в Египет, которая дополнит уже действующие программы в Доминикану, на Кубу и в Мексику, а также в ОАЭ.
"Спрос на пиковые даты новогодних заездов по тем направлениям, которые уже запущены и где нет сильных коронавирусных ограничений, уже идет активный", – пояснили в пресс-службе "Интуриста".
Туроператор отметил, что в данный момент собственная полетная программа у компании в Египет есть пока только из Саратова.
"Нам пока не дали чартеры на Египет. Ждем решений оперштаба", – добавили в компании.
Ранее в Ростуризме объявили о досрочном завершении продажи туров с кешбэком. Окно продаж на текущий год закрылось в 01:00 10 сентября. С момента старта программой воспользовались более 1,6 миллиона россиян, купивших туры на 34 миллиарда рублей.
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