Ростуризм объяснил досрочное завершение программы туристического кешбэка

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Продажи туров с кешбэком были досрочно завершены, поскольку выделенные на это средства полностью исчерпались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком завершились, поскольку программа оказалась очень востребована у туристов, и выделенная на поездки этого года сумма была выбрана полностью раньше 14 сентября", – отметили в агентстве.

По данным экспертов, программа туристического кешбэка положительно сказалась на экономиках российских регионов. На 1 государственный рубль пришлось 5 рублей, потраченных гражданами во время поездок по стране. Кроме того, удалось поддержать спрос на внутренний туризм в период межсезонья, повысить популярность направлений, наиболее пострадавших в период пандемии, а также сохранить рабочие места.

В ночь с четверга на пятницу (в 01:00 10 сентября) завершилось последнее окно продаж туров по России в рамках программы туристического кешбэка. С момента старта ею воспользовались более 1,6 миллиона россиян, купивших туры на 34 миллиарда рублей.

Самыми популярными направлениями, по данным Ростуризма, стали Краснодарский край, Ставрополье и Крым.

